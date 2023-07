Lavoro: Roggiani (Pd), ‘interrogazione a Calderone su Tfr a statali’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Pochi giorni fa la Corte Costituzionale si è pronunciata contro la norma che consente il differimento del pagamento del TFR/TFS dei dipendenti statali. La normativa attuale crea un elemento di oggettiva disparità tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato. Per questo motivo ho presentato al ministro del Lavoro e al ministro della Pubblica amministrazione una interrogazione parlamentare, sottoscritta anche dai deputati Scotto, Guerra e Sarracino, per chiedere come il governo intenda agire e quali iniziative intenda adottare per dare seguito alla sentenza della Corte, al fine di ridurre questa inaccettabile disparità”. Così la deputata PD Silvia Roggiani.