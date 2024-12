Lavoro: Ronzulli, ‘a manifestazioni sinistra Governo risponde con record occupazione’

7 Dicembre 2024

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “I fatti contro le parole. Al record di manifestazioni di piazza della sinistra per protestare contro le politiche sul lavoro del centrodestra, il Governo risponde con il record dell’occupazione. Un successo. I dati diffusi dall’ufficio studi della Cgia, sui due anni di Esecutivo Meloni sono chiari e non possono prestarsi ad interpretazioni: 847 mila occupati in più, quasi un milione di posti fissi in più, 266mila precari in meno. E mentre il segretario della Cgil Landini incita alla rivolta sociale, noi stiamo invece realizzando la rivoluzione pacifica di questo Paese, con l’economia, la fiducia dei mercati e l’aumento del lavoro che dimostrano la forte crescita dell’Italia. Avanti così”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.