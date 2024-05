Lavoro: Rosato (Az), ‘nel Pd manca linea partito’

8 Maggio 2024

Roma, 8 ag. (Adnkronos) – “Mi sembra incredibile che oggi ci siano pezzi del PD che votarono a favore di quel provvedimento e che oggi firmano per il referendum”. Così il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato intervenendo a Rai Radio 1.

“Questo non è sintomo di pluralismo del PD – ha aggiunto – ma della mancanza di una linea del partito, così sull’Ucraina come sul Jobs Act.” “Il Pd per le prossime elezioni europee non ha un programma, ognuno dice quello che vuole e assume la posizione che più gli è consona. È un modo molto facile di fare politica, però si prendono in giro gli elettori”, ha concluso Rosato.