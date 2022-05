Lavoro: Salvini, ‘chiesto a Draghi reintrodurre voucher’

Maggio 5, 2022

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Con il premier Mario Draghi, Matteo Salvini ha avanzato “una riflessione sul lavoro sicuro, con la reintroduzione dei voucher, perché qui si rischia un’estate di boom turistico senza personale, e quindi con lavoro nero e sfruttamento, quindi parlerò col ministro Orlando e i sindacati, meglio un lavoro sicuro e a tempo che un lavoro in nero e senza garanzie. Quindi reintrodurrre i voucher quanto meno per il commercio, per il turismo, per l’agricoltura darebbe una boccata d’ossigeno per centinaia di migliaia di giovani”. Lo ha detto il leader della Lega lasciando Palazzo Chigi.