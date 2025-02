Lavoro: sarcasmo Giachetti, ‘rinvio pdl orario? Giusto non perdere tempo in minchiate…’

12 Febbraio 2025

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Io sono un po’ in imbarazzo perché sono allibito dalle considerazioni che ho sentito da chi mi ha preceduto. Onorevole Fratoianni, dove pensa di vivere? Lei pensa che questi siano davvero i problemi degli italiani? Lei pensa che un governo che è stato votato dagli elettori su un programma così complesso, particolare, strettamente legato ai problemi dei cittadini possa perdere del tempo appresso a degli argomenti così speciosi, inutili, irrilevanti?”. Il sarcasmo di Roberto Giachetti, deputato di Italia viva, in aula dopo la richiesta di rinvio da parte del presidente della commissione Lavoro della Camera Rizzetto sulla pdl sulla riduzione dell’orario presentata dalle opposizioni.

“Ma chi scappa? Scappa il governo o scappiamo noi perché non abbiamo il coraggio di affrontare le importanti priorità che ci vengono proposte? Io penso che sia giusto che ci sia questo rinvio in commissione perché finalmente potremo affrontare i provvedimenti che il governo ci pone all’ordine del giorno, e quindi i nuovi giochi della gioventù che è da tanto tempo che stanno aspettando, e perché no, le modifiche alla disciplina della Fondazione dell’ordine delle comunicazioni di san Giorgio”.

“Finalmente possiamo occuparci dei problemi di questo Paese e voi vi dovete vergognare di continuare a farci perdere tempo con queste minchiate”, conclude Giachetti.