Lavoro: Sbarra,’coinvolgere lavoratori per promuovere crescita’

Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “La Cisl intende fare la propria parte per promuovere la crescita della nostra società nel segno della corresponsabilità. Questa è la sfida decisiva di un Patto per un’Italia moderna, produttiva, giusta e sostenibile”. Così il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra in un intervento su ‘Il Sole 24 Ore’.

“Ci auguriamo che i nostri interlocutori sociali, politici, istituzionali vogliano unirsi in questo percorso per coniugare solidarietà, resilienza, produttività, e promuovere così un’evoluzione partecipativa del nostro modello di sviluppo”, auspica il sindacalista.

“La Cisl lo sostiene da tempo e lo ha rinnovato al suo ultimo congresso dello scorso maggio: nelle prossime settimane inizieremo un’articolata campagna nazionale di raccolte firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sulla Partecipazione, che deve diventare diritto fondamentale dei lavoratori e dei cittadini; leva centrale di un progresso socialmente sostenibile verso una prospettiva di vera democrazia economica”, afferma. “Abbiamo voluto concretizzare ciò che già è presente nella nostra Costituzione (articoli 41 e 46) e rendere modello praticabile per tutti i lavoratori le tante buone esperienze partecipative che contrattiamo ogni giorno e in ogni settore. Con il nostro disegno di legge – conclude – intendiamo, per la prima volta nella nostra storia legislativa, definire e promuovere iniziative contrattuali nazionali e di secondo livello per la partecipazione gestionale, economica, organizzativa e consultiva dei lavoratori”.