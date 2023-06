Lavoro: Schlein, ‘affrontare al nodo la questione salari’

Giugno 23, 2023

Roma, 23 giu (Adnkronos) – Sui salari “bisogna affrontare al nodo la questione. Il nostro Paese è indietro, in un decennio i salari sono diminuiti in percentuale, un problema per le fasce fragili e per i consumi”. Lo ha detto Elly Schlein all’incontro dei giovani di Confindustria.

“Da un lato c’è il taglio del cuneo, che noi vorremmo strutturale. Lo chiediamo criticamente al governo perchè l’intervento fatto ha termine”, ha proseguito la segretaria del Pd aggiungendo: “Insistiamo poi su due provvedimenti: è arrivato il tempo per una legge sulla rappresentanza per spazzare via i contratti pirata e, accanto a questo, bisogna fissare un salario minimo”.