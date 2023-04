Lavoro: Schlein, ‘dl governo senza confronto con sindacati, ennesimo passo falso’

Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Il 1° maggio il governo ha annunciato l’intenzione di approvare un ‘decreto lavoro’ che interverrà su questioni di grande rilevanza come il taglio del cuneo fiscale, le regole del lavoro a termine e le politiche contro la povertà. I contenuti del provvedimento sono stati definiti senza aver minimamente consultato le organizzazioni sindacali”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Un decreto lavoro scritto senza dialogare con le organizzazioni che i lavoratori li rappresentano è una contraddizione evidente, l’ennesimo passo falso di un esecutivo che preferisce la propaganda unilaterale al confronto con le parti sociali”.

“Il governo cambi rotta e chiami al tavolo Cgil, Cisl e Uil concordando le modifiche necessarie per evitare che il decreto precarizzi ulteriormente il lavoro e indebolisca in modo irreparabile gli strumenti per contrastare l’emarginazione sociale”.