Lavoro: Schlein, ‘grande preoccupazione per ‘La Perla”, interrogazione Pd**

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Relativamente alla vertenza in atto a La Perla mancano ancora risposte da parte della proprietà rispetto ad un piano industriale che garantisca la difesa dei posti di lavoro, il puntuale pagamento degli stipendi, il mantenimento di un presidio produttivo e di un marchio di grandissimo valore per il Paese”. Così Elly Schlein con Andrea De Maria e Virginio Merola.

“Questo è il vero Made in Italy, uno stabilimento d’eccellenza, forte delle competenze delle maestranze, con occupazione prevalentemente femminile. Dopo il tavolo di crisi convocato presso il Ministero competente il 5 settembre non si sono visti sviluppi significativi”.

“Presentiamo una interrogazione al Ministero competente per chiedere al Governo di accelerare le iniziative di propria competenza per chiedere un riscontro chiaro sulle intenzioni della proprietà. Non lasceremo sole le lavoratrici e i lavoratori”, conclude la segretaria del Pd.