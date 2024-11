Lavoro: Schlein, ‘mai mangiato caviale ma non posso sopportare olio di ricino’**

8 Novembre 2024

Roma, 8 nov (Adnkronos) – “Io di caviale non ne ho mai mangiato, ma nemmeno posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con olio di ricino; quindi continueremo a stare al loro fianco. Meloni si occupi, invece, del salario minimo che ha negato a 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici che non ce la fanno più e non arrivano a fine mese anche se lavorano”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo le parole di questa mattina della premier Giorgia Meloni.