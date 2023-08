Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Non si può combattere la denatalità se non si combatte la precarietà del lavoro, che colpisce soprattutto i giovani e le donne nel nostro Paese. Ci siamo uniti con le altre forze di opposizione per fare una grande battaglia sul salario minimo in Italia”. Così Elly Schlein al congresso del Partito socialista svizzero.