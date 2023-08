Lavoro: Schlein, ‘non si può parlare di crisi natalità se non vediamo precarietà dei giovani’

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Non si può parlare di crisi della natalità se non vediamo la precarietà che colpisce soprattutto i giovani. Il Partito democratico, quindi, assieme alle altre opposizioni punta sul lavoro, con il rafforzamento della contrattazione collettiva, ma mette anche una soglia al di sotto della quale non si può scendere, perché non è lavoro è sfruttamento”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, alla festa dell’Unità di Camporosso, in provincia di Imperia.

“Ma non c’è solo questo, perché il primo maggio il governo ha approvato un decreto che doveva essere del lavoro, ma che in realtà è della precarietà con il rafforzamento dei voucher”, ha detto ancora la segretaria dem, che poi ha posto l’accento anche sul problema degli stage gratuiti, considerati non accettabili.