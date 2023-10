Lavoro: Schlein, ‘opposizioni lavorino a congedo paritario, Meloni non si occupa di donne’

Ottobre 28, 2023

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Voglio fare una proposta che può vederci lavorare insieme come accaduto sul salario minimo. Al Sud ci sono i salari per il lavoro femminile piu’ bassi d’Europa. Approviamo una misura di congedo paritario di tre mesi per entrambi i coniugi che non sia trasferibile fra di loro”. Così Elly schlein all’assemblea nazionale di Più Europa. “E’ incredibile che la prima presidente donna di questo Paese non si spenda ogni giorno per migliorare la qualità della vita e la condizione di altre donne”.