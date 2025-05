Lavoro: Schlein, ‘Pd impegnato a costruire un futuro migliore’

17 Maggio 2025

Roma, 17 mag (Adnkronos) – “Siamo un Paese fondato sul lavoro, lo dice la Costituzione, non sul lavoro precario, povero, sullo sfruttamento, sul caporalato. Noi non lo possiamo tollerare, per questo il nostro impegno a contrastare la precarietà, lo sfruttamento e il caporalato e a costruire, anche attraverso il referendum, un futuro migliore per questo Paese”. Lo ha detto Elly Schlein a margine dell’assemblea nazionale della Fillea Cgil a Brescia.