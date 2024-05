Lavoro: Schlein, ‘rivedere legge su equo compenso, non è sufficiente’

7 Maggio 2024

Roma, 07 mag. – (Adnkronos) – “Siamo una Repubblica fondata sul lavoro, ma non sul lavoro qualsiasi, non quello precario o povero. Per questo stiamo andando avanti sul salario minimo così come sull’equo compenso, ma quella legge va rivista perché non sufficiente. Lo dico anche alla maggioranza che è qui presente”. Così Elly Schlein agli Stati generali dei commercialisti.