Lavoro: Schlein, ‘settimana a 4 giorni misura da sperimentare’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set (Adnkronos) – Sulla settimana lavorativa di quattro giorni “il mio gradimento è alto, non riuscirei a renderlo in numeri. La riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, dove la stanno sperimentando in Europa e anche alcune aziende in Italia, dimostra che c’è addirittura un aumento di produttività”. Lo dice Elly Schlen a Fanpage.

“Lavorare troppo e male non aumenta la produttività. Siamo un Paese che lavora di più mediamente rispetto ad altri, dove invece la produttività è migliore -spiega la segretaria del Pd-. È una misura che porta con sé alcuni benefici importanti: non soltanto il prezioso tempo delle persone, da dedicare ai propri interessi e ai propri affetti. Migliora anche dal punto di vista della riduzione delle emissioni climalteranti, perché diminuisce gli spostamenti. E poi aiuta anche nel riequilibrio di genere nel mondo del lavoro. Insomma, abbiamo diverse ragioni per provare a sperimentare questa misura”.