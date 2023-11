Lavoro: Schlein vede sindacati metalmeccanici, ‘priorità difesa occupazione’**

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “È stato un incontro estremamente significativo quello che abbiamo avuto nel pomeriggio con i segretari dei sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom, Film”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Al centro della discussione ci sono state le politiche industriali che servono al Paese per stare a testa alta nelle transizioni ecologica e digitale. In questo senso anche la contrattazione e il coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori svolgono un ruolo fondamentale, così come l’investimento sulle competenze. Ci siamo poi confrontati sulla situazione delle tante vertenze e crisi aperte, situazioni per le quali è prioritario difendere l’occupazione e il futuro dell’industria nel nostro Paese”.