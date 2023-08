Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il lavoro è un cammino della vita, per questo si pone al cuore della democrazia: il cuore, dunque come organo vitale, parte di un corpo armoniosamente costruito per funzionare, per pensare, per amare, per creare relazioni”. Così il presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra al Meeting di Rimini.