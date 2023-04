Lavoro: Sciarra, ‘salari bassi problema molto serio, ricordare articolo 36 Costituzione’**

Aprile 13, 2023

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Io non mi avventuro sul tema se sia meglio applicare i contratti collettivi e intervenire sui miglioramenti salariali o se una forma di salario minimo può essere l’altro corno del dilemma o se addirittura le due misure possano convivere. Dico però che quello dei salari bassi è un problema non soltanto italiano ed è un problema molto serio. La stessa Commissione europea, in anni oramai risalenti, aveva segnalato come possibile misura di crescita per alcune economie, anche la leva salariale è una leva di crescita. Certo non avremmo immaginato che si fosse arrivati a proporre una misura europea per il salario minimo”. Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, nella conferenza stampa al termine della relazione sull’attività della Consulta del 2022.

L’articolo 36 della Costituzione, ha aggiunto, “è secondo me uno degli articoli più interessanti e belli della nostra Costituzione, perchè mette insieme il principio della dignità, con il principio della sussistenza, con il principio della famiglia, garantire a sè e alla sua famiglia”.