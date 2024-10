Lavoro: Scotto (Pd), ‘emendamento soppressivo su riduzione orario? Sarebbe scelta grave’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Auspichiamo che le notizie che circolano siano destituite di fondamento. Se fosse vero che la maggioranza presenterà un emendamento interamente soppressivo sulla proposta di riduzione dell’orario di lavoro avanzata dalle opposizioni saremmo davanti a una scelta molto grave. Ancora una volta la destra si sottrae al confronto con le opposizioni rimuovendo temi di cruciale rilevanza. Non vogliono discutere di merito: semplicemente vogliono cancellare le nostre proposte. Li bloccheremo così come facemmo sul salario minimo”. Lo dichiara il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.