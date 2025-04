Lavoro: Sereni, ‘da Mattarella parole chiare, governo si impegni su salario minimo’

29 Aprile 2025

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Dal Presidente della Repubblica arrivano parole chiare e forti su una delle questioni sociali più gravi del nostro Paese. Pur essendo occupati stabilmente milioni di lavoratori sono al di sotto della soglia di povertà”. Così in una nota Marina Sereni della segreteria nazionale del Partito democratico.

“I dati di Eurostat confermano purtroppo questo triste primato dell’Italia rispetto ad altri paesi europei in cui gli stipendi sono più elevati ed esiste un salario minimo legale. Si avvicina il Primo Maggio, Giornata internazionale del Lavoro. Il governo la smetta di negare questo dramma sociale e accetti di discutere seriamente la nostra proposta per l’introduzione del salario minimo e si impegni affinché i rinnovi contrattuali diano risposta a molte categorie di lavoratori che ricevono retribuzioni troppo basse rispetto al costo della vita. Per molti settori privati ma anche in alcuni comparti pubblici, come quello della sanità, una risposta adeguata alla questione salariale è diventata non più rinviabile”.