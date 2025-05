Lavoro: Serracchiani, ‘governo non fa nulla per salari, da Meloni solo bugie’

2 Maggio 2025

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Proprio non riesce. È sempre colpa di qualcun altro. E invece no. Ad oggi nulla è stato fatto dal Governo Meloni per i salari e gli stipendi, che continuano ad essere sempre troppo bassi. No al salario minimo. E questo è un fatto. Ingiustificato ma è un fatto. Il resto sono solo bugie e il racconto di chi ha perso contatto con la realtà”. Così in una nota Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale del Pd.