Lavoro, Stirpe (Confindustria): “Ci saranno mestieri che scompariranno”

Giugno 29, 2023

Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Il nostro mondo del lavoro sta salpando le vele per approdare in un altro totalmente diverso dove ci saranno mestieri che scompariranno”. A dirlo oggi il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“Abbiamo due temi della stessa medaglia: da una parte, non si trovano competenze adeguate per gestire nuove professionalità richieste dal mercato e, dall’altra, abbiamo la transizione di un’industria che deve andare in un’altra direzione. Si ha, infatti, il problema di come gli occupati attuali verranno traghettati nel mondo che verrà”.