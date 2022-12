Lazio: Bettini, ‘irresponsabile rompere alleanza Pd-M5S’

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Conte è stato contestato, disprezzato e insultato. Ha le sue debolezze, ma ha governato bene l’Italia per un anno e mezzo insieme al Pd. Ha commesso un errore nel far cadere Draghi, noi abbiamo fatto l’errore di rompere subito dopo ogni possibilità di dialogo. Ora il M5S fa una corsa solitaria. Può guadagnare qualche voto, ma indebolisce ogni possibile alternativa alla destra. Nel Lazio rompere l’alleanza che governava è stato un atto di irresponsabilità. Si trattava semplicemente di continuare l’esperienza virtuosa di Zingaretti”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Repubblica’.