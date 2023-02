Lazio: Bettini (Pd), ‘è il momento di raccoglierci tutti attorno a D’Amato’

Febbraio 10, 2023

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Ora è il momento di raccoglierci tutti attorno alla candidatura di Alessio D’Amato. Sì, il mio appello è davvero a tutti gli elettori democratici. È indispensabile, tale appello, non per gonfiare la boria di partito o per sottovalutare le qualità degli altri candidati, o per spirito di egemonia. Niente di tutto ciò: esso intende richiamare i cittadini ad un fatto oggettivo, che sono sicuro sia evidente a tutte le menti più illuminate”. Lo scrive Goffredo Bettini in un post su Facebook.

“D’Amato, in tutti i sondaggi, è il candidato che davvero può competere e sconfiggere Rocca, il nostro avversario. Tale considerazione è rafforzata dalle qualità del nostro candidato. Egli ha ben fatto durante la drammatica vicenda della pandemia, ha rimesso in ordine i conti della sanità, ha realizzato punti di eccellenza nella rete regionale degli ospedali”, spiega il dirigente dem.

“A D’Amato, persona perbene, deve andare tutta la nostra passione di lotta, affinché possa prevalere contro il ritorno della destra, che nel corso dei decenni passati, quando ha governato, ha procurato danni e crisi istituzionali”, scrive tra le altre cose Bettini sottolineando: “La posta in gioco è alta. Ognuno, davvero, deve assumersi le proprie responsabilità democratiche”.