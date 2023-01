Lazio: Bianchi a candidati M5s, ‘siamo noi l’aria nuova, non ci interessano accordi o poltrone’

Gennaio 14, 2023

Roma, 14 gen (Adnkronos) – Una “candidatura di servizio” per portare avanti la “spinta civica con cui rilanciare il Lazio”. Lo ha detto Donatella Bianchi, nel corso della riunione dei candidati M5s del Lazio cui prendono parte anche Paola Taverna, Valentina Corrado e Francesco Silvestri, parlando di un appuntamento per “serrare i ranghi” e dare un’indicazione di metodo per il lavoro che spetta al M5S nel territorio laziale.

“È per me un grande onore essere qui con voi. Sono qui per rappresentare la società civile, le donne, i giovani. Sono orgogliosa della squadra che abbiamo costruito e sono orgogliosa di poter combattere questa sta battaglia al vostro fianco”, ha detto in esordio di intervento la candidata a governatore.

“Il territorio sarà il nostro campo d’azione. Dobbiamo incontrare le persone, sentire le loro esigenze e fotografare le situazioni di disagio di una regione che ha urgenze ed emergenze nuove”, ha detto ancora la Bianchi.

(Adnkronos) – “Dobbiamo guardare a chi non va a votare, a chi si astiene, ai delusi, agli arrabbiati. Noi siamo coerenti, lo siamo stati sempre. A noi non ci interessano poltrone o accordi vari. Giriamo il territorio per parlare con tutte quelle persone che a votare non ci vogliono più andare o non ci vanno più da anni. Noi siamo l’aria nuova. E io sono la testimonianza di tutto ciò. Una delusa da un certo tipo di fare politica che si candida oggi con il M5S di Giuseppe Conte per dare voce a chi voce non ha”, ha sottolineato.

Sul programma, Bianchi ha spiegato che “le nostre direttrici sono salvaguardia ambiente e transizione ecologica, la Sanità e la fruizione universale del diritto alla salute, sviluppo economico”. Esprimendo “sgomento” per il femminicidio della giovane avvocatessa avvenuto ieri sera a Roma nel quartiere Tuscolano, Bianchi ha esortato: “Contate su di me per ogni cosa, cercatemi e cerchiamoci: dobbiamo portare fuori la nostra forza di rinnovamento”.