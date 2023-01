Lazio: Bianchi, ‘io espressione società civile, mi rivolgo soprattutto a chi non vota’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Non vengo dal mondo politico, rappresento la società civile, tutti quelli che si sentono sfiduciati da una modalità di fare politica che vorremmo superare. Cerco di fare la mia parte. Io sono a capo di due liste” che guardano “al progresso e alla sostenibilità”, l’obiettivo è “portare un’aria nuova” in Regione. Lo dice Donatella Bianchi, candidata del M5S alla presidenza della Regione Lazio, nel corso del confronto tra i candidati alla Pisana organizzato dall’Adnkronos presso il Palazzo dell’Informazione. “Parlo a tutti quelli che non sono andati a votare negli ultimi anni: dobbiamo andare tutti a votare” per “fare la scelta giusta”, ha esortato Bianchi.