Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Non lasceremo andare in fumo il futuro dei cittadini laziali. C’è chi vuole investire oltre 700 milioni di euro per bruciare tonnellate di rifiuti anziché investire su nuove tecnologie ecosostenibili. Vivere in un ambiente sano non deve essere un lusso ma un diritto per tutti. #UnAriaNuova”. Lo scrive sui social la candidata governatrice del M5S in Regione Lazio, Donatella Bianchi.