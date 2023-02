Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Io ho votato, fatelo anche voi. Buon voto a tutte e a tutti!”. Così la candidata presidente alla Regione Lazio per il M5S, Donatella Bianchi, in un post su Facebook che la ritrae sorridente al seggio, dove ha votato in mattinata.