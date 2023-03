Lazio, Bordoni (Lega): “Inizia il rilancio della Regione”

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Salutiamo con soddisfazione e auguriamo ‘in bocca al lupo’ al presidente Rocca, alla sua squadra di Assessori e a tutti i Consiglieri della nuova assemblea della Regione Lazio che oggi si riunisce per la prima volta, e accanto alla quale la Lega si appresta a lavorare con il massimo impegno dei suoi rappresentanti, con Pino Cangemi, eletto vicepresidente dell’Assemblea e i due assessori nominati in Giunta, la ex deputata europea Simona Baldassarre, con la delega alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, e Pasquale Ciacciarelli, cui va la responsabilità dell’urbanistica e delle politiche abitative”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e responsabile romano della Lega Salvini premier Davide Bordoni, salutando l’insediamento della nuova Giunta e del Consiglio della Pisana.

“Oggi inizia il rilancio della Regione Lazio, siamo certi che con tenacia e determinazione la nuova politica messa in campo dal centrodestra risolleverà la Regione dopo un decennio di errori e di abbandono, restituendo all’intero territorio il ruolo centrale nel panorama nazionale politico, economico, sociale e culturale che merita”, conclude Davide Bordoni.