Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Questo De Angelis ha passato il limite da molto tempo. Rocca dovrebbe averlo già licenziato. C’è in questo paese un ribollire di schiuma razzista, omofoba e antisemita che va fermato. E Giorgia Meloni non può continuare a far finta di nulla”. Così Carlo Calenda su twitter.