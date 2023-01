Lazio: Calenda, ‘Rocca un altro Michetti, regione è contendibile’

Gennaio 4, 2023

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Rocca dà l’impressione di non essere ben informato sul funzionamento del sistema dei rifiuti, quando afferma di volersi affidare solo alla raccolta differenziata. Il ciclo si chiude col termovalorizzatore. Mi sembra un altro Michetti”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato dalla Repubblica, sul candidato del centrodestra per la Regione Lazio, che ieri ha frenato sugli inceneritori per la capitale.

Sfida che vede sinistra e M5S divisi, favorendo la corsa del candidato di Meloni, Salvini e Berlusconi. “Il Lazio invece è contendibile – assicura – . D’Amato viene da un’altra storia rispetto alla mia, però ci siamo trovati in sintonia su tante cose. Ha gestito benissimo la pandemia e ridotto le liste d’attesa. Il 75 per cento delle risorse di una Regione è assorbito dalla sanità: mi sembra un biglietto da visita con cui convincere anche quelli che non voterebbero per il Pd”.