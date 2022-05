Lazio: Calenda, ‘se D’Amato in campo pronti a sostenerlo’

Maggio 24, 2022

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Il sistema elettorale delle Regioni ci impone inevitabilmente di dover far parte di una coalizione se è possibile. Se D’Amato è in campo è molto semplice per me: è una persona piuttosto di sinistra, ma è molto bravo e ha fatto un ottimo lavoro nella gestione della pandemia, per noi è un candidato credibile e quindi sì, lo sosterremo”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, intervistato da Fanpage,

E la presenza praticamente certa dei 5 Stelle nella coalizione che già oggi governa nel Lazio? “Secondo me non è affatto certo che ci siano. Per esempio, sulla questione del termovalorizzatore c’è una frattura nettissima”.