Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Io voglio fare un appello a votare. Per me il tema della partecipazione è dirimente. Ogni volta che il dato dell’astensione aumenta è una sconfitta. Chi avvantaggia o meno l’afluenza, non lo so. Quello che dico è che la partecipazione al voto è un elemento importante”. Così Alessio D’Amato, ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca e Donatella Bianchi.