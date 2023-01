Lazio: D’Amato, ‘su tpl agevolazioni per under 25 e over 70 in primi 100 giorni, copertura c’è’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nel mio programma è contenuta una chiara indicazione in riferimento ad agevolazioni tariffarie per alcune fasce come gli under 25 studenti e gli over 70. Abbiamo un programma dettagliato con risorse e tempi. Nei primi 100 giorni verrà adottato questo provvedimento. Ha le necessarie coperture economiche”. Così Alessio D’Amato, ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca e Donatella Bianchi. “E’ un chiaro segnale della volontà di sostenere alcune particolari categorie”.