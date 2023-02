Lazio: Gasparri, ‘Zingaretti lascia cumulo macerie e gravosa eredità’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Zingaretti, dopo dieci anni disastrosi, lascia sulle spalle della nuova amministrazione e dei cittadini del Lazio una gravosa eredità e un cumulo di macerie. Un mutuo miliardario che peserà sulle casse regionali per la prossima legislatura e non solo”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

“Un’ulteriore dimostrazione -aggiunge- di come la sinistra, per tutti questi anni, ha amministrato in maniera vergognosa la Regione Lazio. Aveva promesso di lasciare i conti in ordine e invece scappa dalla presidenza lasciando debiti e macerie. Per fortuna la sinistra sarà spazzata via e già dalla prossima settimana la nuova amministrazione di centrodestra potrà lavorare per dare finalmente la dignità e l’importanza che merita ad una Regione che Zingaretti, il Pd e i grillini in questi anni hanno umiliato”.