Lazio: M5S vede Verdi-Sinistra e liste civiche, punto su regionali**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Il M5S lavora, sotto traccia, alle regionali nel Lazio. A quanto si apprende, è infatti in corso un incontro nella sede del M5S di Via Campo Marzio tra il vicepresidente vicario del Movimento, Paola Taverna, e il capogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri con Alleanza Verdi-Sinistra e una serie di liste civiche -tra queste Coordinamento 2050, Pop, Demos, Liberare Roma-SCE- che hanno chiesto al Movimento un confronto sui temi e le priorità del Lazio dopo la conferenza stampa di inizio novembre di Conte sul tema. Alla riunione, almeno al momento, non sarebbe presente il leader dei 5 Stelle.