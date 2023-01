Lazio: Richetti, ‘Lega per termovalorizzatore, lo sa che Rocca dice no?’

Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Ma la Lega che a maggio tappezzava Roma con manifesti per il Sì’ al termovalorizzatore, definendola ‘l’unica soluzione’, lo sa che il loro candidato Rocca è contrario? Li hanno informati? Perchè prendere così impunemente in giro i cittadini? Con quale credibilità pensano di governare la Regione? I cittadini italiani e laziali non meritano tanta approssimazione e cialtroneria: noi lavoreremo perché buongoverno e affidabilità consentano al Lazio di mantenere quella centralità che gli compete”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.