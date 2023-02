Lazio: Rocca, ‘nessuna tensione o frizione con Lega su formazione giunta’**

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Frizioni con la Lega nella formazione della Giunta? “Mi sto divertendo da morire a leggere le ricostruzioni sui giornali, non c’è nulla di rispondendo al vero. E’ chiaro che i nomi che circolano sono nomi autorevoli, ma non vedo nessuna tensione o frizione, gelosia o ambizione, niente di tutto questo”. Lo dice il neo governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, rispondendo ai giornalisti al suo arrivo a Palazzo Chigi dove sta incontrando il premier Giorgia Meloni, rientrata oggi nella sede del governo dopo la missione in Ucraina.