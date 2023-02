Lazio: Salvini incontra eletti Lega, ‘grande soddisfazione per risultato’

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Incontro tra Matteo Salvini e gli esponenti della Lega Lazio “dopo il brillante risultato delle Regionali: 8,5%, secondo partito del centrodestra”. Così una nota della Lega.

Presenti, tra gli altri, il coordinatore Claudio Durigon e i neoeletti. Salvini ha espresso “grande soddisfazione per il consenso della Lega, che ha premiato anche la qualità delle liste, sottolineando il risultato lombardo a conferma di un trend generale molto positivo. Nel Lazio la Lega ha ottenuto il 23% in provincia di Rieti, il 12,7% in provincia di Latina, il 12,3% in provincia di Frosinone”.