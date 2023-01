Gennaio 4, 2023

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Con la logica dei veti non si va lontano. Si rischia solo di porre le basi per l’ennesima sconfitta. La storia è maestra, ma non ha scolari”. Così Arturo Scotto di Articolo Uno replica via twitter a Carlo Calenda sulle regionali nel Lazio.