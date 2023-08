Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Chi sia e cosa rappresenti De Angelis lo sapevamo prima e lo sappiamo oggi. Non ho bisogno di scoprire reperti dal suo passato, così presente come per tutto il suo partito, la sua comunità. Dimissioni”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su twitter.