Lazio: Tajani, ‘per Roma stessi poteri di Washington, Parigi e Berlino’**

Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Il nostro sarà “un sostegno militante a Francesco Rocca, porto il saluto di Silvio Berlusconi, Fi sarà mobilitata qui e in Lombardia”. Lo dice Antonio Tajani, coordinatore azzurro e ministro degli Esteri, aprendo la conferenza stampa di presentazione del candidato per il Lazio, Francesco Rocca. “Ci sono grandi occasioni che possiamo sfruttare, penso alla ryder Cup di Golf”, dice con riferimento alla regione e alla capitale. “Poi ci impegnamo per far diventare Roma sede di Expo 2030”, assicura Tajani. “Roma deve avere gli stessi poteri delle grandi capitali, come Washington, Parigi e Berlino”.