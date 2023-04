Lazio-Torino 0-1, gol di Ilic

Aprile 22, 2023

(Adnkronos) – Il Torino vince sul campo della Lazio per 1-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I granata, che si impongono grazie al gol di Ilic, salgono a 42 punti. I biancocelesti allenata da Sarri rimangono a quota 51 e perdono la chance di consolidare il secondo posto. La Lazio va al tappeto in una gara aperta dall’occasione per Zaccagni al primo minuto: colpo di testa, Milinkovic Savic si salva con qualche patema prima che il pallone superi la linea. Le opportunità da gol sono merce rara. Il Toro si difende senza grossi problemi e prova a pungere affidandosi a Radonjic. A far saltare lo 0-0 provvede Ilic dal 43′. Botta da fuori, Provedel non è impeccabile e il Torino è avanti: 0-1. La Lazio fatica a mostrare il calcio sarriano contro un avversario che non concede nulla. Nella ripresa è il Torino a rendersi più pericoloso con il solito Radonjic, che chiama Provedel alla parata, e con Buongiorno, che nel finale sfiora il bersaglio grosso con un colpo di testa. Finisce 0-1, vince il Toro.