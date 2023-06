Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Sabato 17 giugno la senatrice Raffaella Paita, nella sua veste di coordinatrice nazionale di Italia Viva, parteciperà all’Assemblea dei liberal-democratici europei che si terrà a Bologna. Il senatore Renzi non sarà presente per impegni pregressi”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.