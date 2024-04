Le nuove strade della sostenibilità

10 Aprile 2024

(Adnkronos) – La sostenibilità è il tema al centro del nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A. Il 16 aprile, a partire dalle 14.30, al Palazzo dell’Informazione il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin apre una giornata ricca di contributi, intervistato dal vicedirettore di Adnkronos Fabio Insenga.

A seguire quattro sessioni di domande e risposte sui temi di riferimento: sviluppo sostenibile, mobilità sostenibile, economia circolare e bilancio di sostenibilità. Si parla di territorio da tutelare, politiche per l’ambiente, clima e dissesto idrogeologico. Ampio spazio al tema della green economy, fra economia circolare, finanza green e transizione energetica. Oltre alla sfida delle mobilità sostenibile: dal processo di elettrificazione dell’auto allo spostamento di persone e merci, per capire se è possibile un approccio di sistema per soluzioni realmente intermodali.

Una sessione di interviste al presidente di Arera Stefano Besseghini e al presidente di Enea Gilberto Dialuce arricchisce un programma denso di contributi dal mondo accademico e da importanti realtà aziendali.

In chiusura la presentazione del “nuovo” Prometeo, storico canale Adnkronos che si occupa appunto di sostenibilità e ambiente.