Leasys lancia l’e-Store, nuovo marketplace digitale

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, lancia la nuova piattaforma e-commerce, Leasys e-Store. Il progetto si colloca all’interno del piano di trasformazione digitale avviato a livello europeo lo scorso marzo con il lancio della piattaforma in Olanda. Dopo il lancio in Italia e nel Regno Unito, Leasys lancerà il nuovo marketplace anche in Spagna entro la fine dell’anno e, progressivamente, in tutti i mercati in cui opera. Promuovendo principalmente i veicoli a basse emissioni, si legge in una nota, “il marketplace digitale rappresenta un passo avanti verso il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell’azienda, in linea con il piano strategico annunciato all’inizio dell’anno per rendere la mobilità elettrica più accessibile£.

L’e-Store è sviluppato in collaborazione con Capgemini, partner globale per la trasformazione aziendale e tecnologica e con una vasta esperienza nei servizi di mobilità. Leasys e-Store è accessibile dalla sezione “offerte” del sito Leasys.com. In pochi passaggi, dalla scelta alla configurazione del veicolo, fino alla selezione del punto ritiro, sarà possibile concludere il processo di noleggio online comodamente da remoto, in modo facile, veloce e sicuro grazie al sistema integrato di verifica dell’identità e del credito. Inoltre, durante il processo di acquisto online, i clienti potranno sempre contare su un team di esperti che garantirà il supporto necessario in ogni fase della customer journey.

La piattaforma rafforza la presenza omnicanale di Leasys, ampliando le possibilità per i clienti di accedere alle offerte proposte. Questo approccio, che integra diversi canali, ha l’obiettivo di garantire una customer experience unica, qualunque sia il canale di vendita fisico o digitale scelto.In Italia la piattaforma offre soluzioni di noleggio per i veicoli a basse emissioni in pronta consegna, per andare incontro alle richieste dei clienti nel minor tempo possibile. Protagoniste dell’iniziativa saranno infatti i modelli più recenti del Gruppo Stellantis, disponibili in configurazione 100% elettrica o PHEV di ultima generazione, che primeggiano nei rispettivi segmenti per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. Tra questi spiccano la nuova Lancia Ypsilon, prima vettura della nuova era Lancia, nella sua versione elettrica LX a 599 euro al mese IVA inclusa, con un anticipo di 3.000 euro IVA inclusa per 36 mesi e 45.000 km, e il nuovo SUV compatto Alfa Romeo Junior, che ridefinisce completamente il concetto di sportività contemporanea. Il ritiro dei veicoli sarà disponibile attraverso i 250 Leasys Hub, i centri di consegna Leasys presenti in tutta Italia.

Leasys e-Store nel Regno Unito offre un’ampia gamma di veicoli, compresi quelli elettrici e LEV, disponibili nell’immediato, consentendo una rapida consegna ai clienti. Questa nuova offerta rappresenta un ulteriore mezzo per la promozione dei veicoli a basse emissioni in tutto il Regno Unito, fornendo un canale self-service aggiuntivo per i clienti di Leasys che vogliono noleggiare dei veicoli a lungo termine in modo comodo e pratico.

I canoni di noleggio a lungo termine proposti su Leasys e-Store includono sempre i principali servizi assicurativi, di assistenza e infomobilità al fine di garantire una mobilità efficiente, sicura e sostenibile. Il cliente può anche personalizzare l’offerta scelta, modificando liberamente la durata, il chilometraggio e il pagamento anticipato, in funzione delle singole esigenze del cliente.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo progetto, che rende tangibile il nostro impegno per una mobilità più accessibile e sostenibile. Il nuovo marketplace contribuisce alla transizione verso la mobilità elettrica e nasce con l’intenzione di creare un canale dedicato ai veicoli a basse emissioni, che il cliente può scegliere di noleggiare in modalità self-service. Avvalendoci delle tecnologie avanzate, sulle quali investiamo costantemente, siamo in grado di offrire al cliente un’esperienza di acquisto on line semplificata e sicura, garantendo una customer journey best in class.” afferma Rolando D’Arco, CEO del Gruppo Leasys. A raccontare il progetto è anche Andrea Falleni, CEO di Capgemini’s Southern Europe Strategic Business Unit e Membro del Consiglio Esecutivo del Gruppo: “In qualità di partner strategico, siamo lieti di aver lavorato a stretto contatto con Leasys per creare questo nuovo marketplace, offrendo ai loro clienti in Europa un’esperienza di noleggio completamente digitalizzata.”