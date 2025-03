Leasys: nel 2024 +87% contratti, per flotta target 1 mln veicoli

12 Marzo 2025

Roma, 12 mar. -(Adnkronos) – Leasys ha chiuso l’esercizio 2024 all’insegna di un percorso di consolidamento e crescita che ha visto un balzo dell’87% dei contratti, che sono saliti a quota 243 mila mentre la flotta clienti corporate è cresciuta del 32% a 131 mila unità. Con un aumento del 4% nel 2024 (per un totale di 906 mila unità) la flotta gestita è in linea con l’obiettivo previsto di raggiungere il milione di vetture entro il 2026.

Sul fronte finanziario la joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility vede dati in linea con il 2023 sia per l’utile ante imposte (173 milioni di euro) che per quello Adjusted pari a 112 Milioni. E’ in netta crescita il valore dell’attivo salito del 36% annuo a 10,2 miliardi di euro, mentre il margine operativo lordo è aumentato del 12% a 388 milioni. In una nota Leasys sottolinea come “in un contesto di grande trasformazione per il mercato automobilistico europeo, il Gruppo continua a crescere, dimostrando resilienza e capacità di adattamento”.

Le performance più positive sono state registrate sul segmento dei veicoli commerciali leggeri, con un numero di contratti triplicato rispetto al 2023 e dai veicoli elettrificati, le cui attivazioni sono aumentate del 50% nello stesso periodo. Rispetto al 2023, la penetrazione sulle vendite di Stellantis è aumentata di 9 punti sul canale B2B e di 21 punti sul canale del Noleggio a Lungo Termine.Il margine sul noleggio ha raggiunto i 230 milioni (+28% vs 2023) mentre quello sui Servizi è cresciuto del 46% annuo, arrivando a 93 milioni di euro.