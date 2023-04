Leasys, nuova società è punto di arrivo progetto iniziato nel ’21

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Leasys è il punto di arrivo di un progetto iniziato alla fine del 2021, quando gli azionisti, CA Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro cooperazione e riorganizzare l’assetto dei loro servizi finanziari. Stellantis ha portato avanti trattative esclusive con Bnp Paribas Personal Finance (‘Bnpp Pf’), Crédit Agricole Consumer Finance (‘Cacf’) e Santander Consumer Finance (‘Scf’) per rafforzare la strategia dei finanziamenti del Gruppo per offrire soluzioni coerenti e attraenti a tutti i clienti, rivenditori e distributori.

Nell’ambito della nuova organizzazione e della joint venture con Crédit Agricole Consumer Finance, la fusione tra Leasys e Free2Move Lease ha dato vita a un’unica società all’interno del Gruppo Stellantis presente in 11 Paesi europei: Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia, Lussemburgo e Austria. Forte di una flotta gestita iniziale di 828 mila veicoli, il nuovo player della mobilità paneuropeo vanta anche un approccio multimarca, focalizzato sul target B2B e completamente dedicato al Noleggio a medio e lungo termine. Alla base di tutto ciò, c’è una missione ben precisa: diventare il leader europeo nei servizi di mobilità con un milione di veicoli in flotta entro il 2026.

Un primo passo per accelerare questa crescita è rappresentato dall’annuncio della firma di un accordo vincolante per l’acquisizione di Ald e delle attività di LeasePlan in Portogallo e Lussemburgo.