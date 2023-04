Leasys, prodotti e servizi della nuova società

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – L’obbiettivo di Leasys è quello di offrire ai principali Paesi europei la più ampia gamma di soluzioni avanzate per il noleggio a lungo termine e per la gestione delle flotte. Tutti questi prodotti sono disponibili sui mercati europei e “pronti all’uso” per tutti i marchi Stellantis.

Leasys ha un catalogo di prodotti e servizi innovativo, flessibile e in grado di soddisfare il cliente con soluzioni di noleggio personalizzabili. Del resto, Leasys è un’azienda dinamica che sa interpretare, e spesso anticipare, i cambiamenti del mercato. Ciò garantisce soluzioni sempre più tailor made che pongono al centro il cliente e i suoi bisogni al fine di garantire la massima flessibilità. Questo approccio spiccatamente customer oriented e a prova di errore ha dato vita a prodotti unici nel settore, come Be Free, la soluzione di Nlt che consente di restituire l’auto dopo un anno senza penali; Leasys Miles, prima formula Nlt pay-per-use che consente di pagare solo i km percorsi; As New, il noleggio dei veicoli usati di Leasys che favorisce la Circular economy e garantire accessibilità alle offerte su diversi target di clientela; e Leasys Pro, che offre veicoli commerciali customizzati secondo le proprie esigenze.

Inoltre, le soluzioni studiate da Leasys agevolano il passaggio verso la transizione ecologica attraverso formule di mobilità sempre più integrate ed eco-sostenibili, come dimostra la formula di noleggio Unlimited dedicata ai prodotti green con km illimitati. Tutte le soluzioni di Leasys possono essere arricchite da un set di servizi per guidare in assoluta tranquillità, quali coperture Rca, furto e incendio, l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio pneumatici, vettura sostitutiva e il servizio di infomobilità I-Care per il monitoraggio del veicolo da remoto, per permettere un’esperienza di guida realmente senza pensieri.

Grazie a un team di professionisti dedicato, Leasys mette a disposizione dei Fleet manager un servizio di consulenza ad hoc che li supporta nel rendere più efficiente la gestione della flotta. Ad esempio, troviamo la piattaforma digitale MyLeasys che consente ai Fleet manager di avere, da remoto, una visione globale e dinamica dell’intero parco auto e dei servizi inclusi. Il cliente può contare anche sull’App Umove che consente l’accesso veloce e intuitivo, su smartphone e tablet, all’intero ecosistema di prodotti e servizi di mobilità di Leasys. Anche la gestione della mobilità sostenibile ed elettrica si fa “senza pensieri”, grazie alla geolocalizzazione delle colonnine di ricarica.

Questi sono solo alcuni piccoli ma significativi esempi dell’investimento di Leasys nel processo di digital transformation. Sono stati resi disponibili dei touch points digitali che assicurano un’esperienza immediata, completa e coinvolgente, tanto ai clienti privati quanto ai Fleet manager.

Infine, va ricordato che l’offerta di Leasys sarà sempre più accessibile attraverso una customer experience sempre più orientata al digitale con un processo di acquisto on-line end-to-end. Attraverso la piattaforma digitale, infatti, l’utente potrà accedere ad una proposta personalizzata e poi scegliere se aderirvi comodamente da casa, in modo semplice e veloce.